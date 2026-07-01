Rendez-vous du Patrimoine Visite du Village d’Artistes Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon
dimanche 26 juillet 2026 · Village d'Artistes · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
Rendez-vous du Patrimoine Visite du Village d’Artistes
Village d’Artistes 8 Rue du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 15:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09 2026-08-22 2026-08-23
Visite du Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon
Poussez la porte d’un ancien presbytère du XVe siècle et laissez-vous guider au coeur du Village d’Artistes… Découvrez la boutique et les espaces dédiés aux métiers d’art, où gestes et matières racontent le travail des artisans. Poursuivez avec l’exposition Un monde à portée de main , une sélection d’oeuvres du Franc Pays de la Loire.
Les 22 et 23 août, rendez-vous au Marché des portiers Terres créatives , réunissant une trentaine de céramistes.
Le Village d’Artistes vous accueille librement, chaque jour en juillet et en août, de 14h30 à 18h30. .
Village d’Artistes 8 Rue du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 61 32
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English :
Tour of the Artists’ Village in Rablay-sur-Layon
L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visite du Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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