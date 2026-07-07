Terres Créatives 22ème Marché des potiers Rablay sur Layon Bellevigne-en-Layon
samedi 22 août 2026 · Rablay sur Layon · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
Terres Créatives 22ème Marché des potiers
Rablay sur Layon Place du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:30:00
Date(s) :
2026-08-22 2026-08-23
22ème édition des Terres Créatives Marché des Potiers
Depuis 22 ans, à la fin de l’été, le Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon donne rendez-vous aux amoureux de la céramique contemporaine. Pendant tout un week-end, la place du village se transforme en un véritable parcours de découverte où la terre se décline sous toutes ses formes tournée, modelée, sculptée, émaillée…
34 céramistes, venus de toute la France, présentent leurs univers vaisselle, objets du quotidien, sculptures et créations contemporaines. Au fil des stands, les visiteurs prennent le temps d’échanger avec les artistes, de découvrir leurs savoir-faire et, pourquoi pas, de repartir avec une pièce coup de cœur !
Cette année, l’Atelier Klemans est l’invité d’honneur. Céramiste-sculpteur, il façonne le grès en faisant du tournage un véritable langage, où le geste et la matière dialoguent dans chaque création.
Démonstrations, rencontres et découverte d’une grande diversité de styles font de Terres Créatives un rendez-vous incontournable, aussi bien pour les collectionneurs que pour les curieux en quête d’une belle sortie estivale.
La liste complète des céramistes est à retrouver sur le site du Village d’Artistes.
Au programme
• rencontres et échanges avec les céramistes,
• atelier terre pour petits et grands,
• jeux en bois,
• Prix du public permettant de gagner une création de céramiste.
• Restauration sur place
Informations pratiques
Samedi 22 août 2026 14h 19h et dimanche 23 août 2026 10h 18h30
Entrée gratuite
Le Village d’Artistes vous accueille tous les jours en juillet et août, de 14h30 à 18h30. .
Rablay sur Layon Place du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 61 32 communication@villageartistesrablay.com
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English :
22nd Edition of Terres Créatives: Potters’ Market
L’événement Terres Créatives 22ème Marché des potiers Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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