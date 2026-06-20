Anjou’R & Nuit La Randonnée des 5 sens au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon samedi 3 octobre 2026.

Bellevigne-en-Layon

Anjou’R & Nuit La Randonnée des 5 sens au Château du Pineau

1 Chemin Du Château Du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Profitez d’une randonnée gourmande mêlant nature, patrimoine bâti, et dégustation

A la découverte du Château du Pineau, profitez d’une randonnée gourmande mêlant nature, patrimoine bâti, en dégustant des produits du terrroir. Bonus pour les enfants un carnet des 5 sens sera mis à disposition ! .

1 Chemin Du Château Du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a gourmet hike that combines nature, architectural heritage, and food tastings

L’événement Anjou’R & Nuit La Randonnée des 5 sens au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages