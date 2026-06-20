Anjou’R & Nuit La Randonnée des 5 sens au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon
Anjou’R & Nuit La Randonnée des 5 sens au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon samedi 3 octobre 2026.
Bellevigne-en-Layon
Anjou’R & Nuit La Randonnée des 5 sens au Château du Pineau
1 Chemin Du Château Du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-04 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-10-04
Profitez d’une randonnée gourmande mêlant nature, patrimoine bâti, et dégustation
A la découverte du Château du Pineau, profitez d’une randonnée gourmande mêlant nature, patrimoine bâti, en dégustant des produits du terrroir. Bonus pour les enfants un carnet des 5 sens sera mis à disposition ! .
1 Chemin Du Château Du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 office.tourisme@loirelayonaubance.fr
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English :
Enjoy a gourmet hike that combines nature, architectural heritage, and food tastings
L’événement Anjou’R & Nuit La Randonnée des 5 sens au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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