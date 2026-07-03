Château de Fesles Portes Ouvertes des Vendanges Bellevigne-en-Layon
samedi 12 septembre 2026 · Bellevigne-en-Layon
Informations pratiques
Bellevigne-en-Layon
Château de Fesles Portes Ouvertes des Vendanges
316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 09:30:00
fin : 2026-09-12 19:00:00
Date(s) :
2026-09-12
portes ouvertes (promotion caveau) + visites des caves à 14h et 16h (focus vendanges) + visite focus vendanges (intervention gilles) + repas
Spéciale vendanges portes ouvertes (promotion caveau) + visites des caves à 14h et 16h (focus vendanges) + visite focus vendanges (intervention gilles) + repas .
316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 94 08 contact@fesles.fr
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English :
open house (cellar promotion) + cellar tours at 2pm and 4pm (harvest focus) + harvest focus tour (with Gilles) + meal
L’événement Château de Fesles Portes Ouvertes des Vendanges Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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