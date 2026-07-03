Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

Château de Fesles Portes Ouvertes des Vendanges

316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 19:00:00

Date(s) :

2026-09-12

portes ouvertes (promotion caveau) + visites des caves à 14h et 16h (focus vendanges) + visite focus vendanges (intervention gilles) + repas

Spéciale vendanges portes ouvertes (promotion caveau) + visites des caves à 14h et 16h (focus vendanges) + visite focus vendanges (intervention gilles) + repas .

316 Lieu-dit Les Gauliers Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 94 08 contact@fesles.fr

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English :

open house (cellar promotion) + cellar tours at 2pm and 4pm (harvest focus) + harvest focus tour (with Gilles) + meal

L’événement Château de Fesles Portes Ouvertes des Vendanges Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages