LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DU PINEAU Château du Pineau Bellevigne-en-Layon
LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DU PINEAU Château du Pineau Bellevigne-en-Layon samedi 29 août 2026.
Bellevigne-en-Layon
LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DU PINEAU
Château du Pineau 1 chemin du Château du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-29 2026-08-30
FETE MEDIEVALE AU CHATEAU DU PINEAU 49. CHAMP SUR LAYON
Plongez au cœur du Moyen-Âge le temps d’un week-end inoubliable au Château du Pineau. Deux jours d’aventure, de spectacles et de découvertes pour petits et grands !
Au programme un marché médiéval avec de nombreux exposants fabrication artisanale vitraux, calligraphie, cuirs, vêtements médiévaux, bijoux… démonstration de forge et taille de pierre, et de nombreuses compagnies prêtes à vous faire voyager dans le temps
– La Mesnie des 7 Châteaux avec son campement médiéval vivant
Ateliers tout le week-end ? héraldique, tissage, cuisine, danse, armes, tour à bois, concours de papegault (tir à l’arc) pour petits et grands + démonstrations de combats le dimanche et bien d’autres.
– La Compagnie Caballarius Spectacles équestres le dimanche, lancer de hache, combats et déambulation à cheval.
– La Guilde des Trois Couronnes tirs d’armes et spectaculaires tirs au canon le samedi et atelier de calligraphie.
Tarifs 1 jour Adulte 10€ Enfant -12 ans 5€
Pass week-end Adulte 12€ Enfant -12 ans 7€
gratuit enfant moins de 6 ans
Profitez des préventes à tarif réduit sur HelloAsso
Venez vous régaler à notre grand banquet médiéval du samedi soir !
Réservation du banquet au 06.87.07.09.78 ou chateaudupineau@gmail.com et sur helloasso
https://www.helloasso.com/associations/les-lions-du-pineau/evenements/les-medievales-du-chateau-du-pineau
En famille ou entre amis venez vivre l’Histoire comme si vous y étiez ! L’aventure médiévale vous attend au Château du Pineau ! Costume médiéval bienvenu !
Organisé par l’association LES LIONS DU PINEAU Aurore et Anthony DURAND – .
Château du Pineau 1 chemin du Château du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78 chateaudupineau@gmail.com
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English :
MEDIEVAL FESTIVAL AT CHATEAU DU PINEAU 49. CHAMP SUR LAYON
L’événement LES MÉDIÉVALES DU CHÂTEAU DU PINEAU Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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