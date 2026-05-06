Exposition Un monde à portée de main 8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon
Exposition Un monde à portée de main 8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon vendredi 19 juin 2026.
Bellevigne-en-Layon
Exposition Un monde à portée de main
8 rue du Mail 8 rue du Mail Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-06-19 2026-09-01
Exposition Un monde à portée de main, Une sélection d’œuvres du Frac des Pays de la Loire, dans le cadre du cycle 2026 Matière Paysage du Village d’Artistes du 19 juin au 27 septembre.
Pour la première fois, la collection du Frac investit le Village d’Artistes peintures, photographies, vidéos, installations, … réalisées à partir des ressources à portée de main, prélevées dans la nature traversée, trouvées dans l’atelier…
Quand l’ordinaire se mue en poésie, quand le banal se réinvente en récit extraordinaire, le monde que nous avons à portée de main révèle sa part de magie. En jouant avec les échelles, les contextes ou les matériaux, les artistes invitent le public à voir le monde autrement et à s’étonner de ce qui nous entoure.
Ce sont huit artistes (7 issus de la collection Frac et 1 invité) qui présenteront leurs œuvres Olga Boldyreff, Richard Fauguet, Peter Fischli et David Weiss, Udo Koch, Genêt Mayor, David Tscharner. L’invitée, Emilie Hirayama, interviendra également lors d’ateliers scolaires dans le cadre du CLEA (Contrat Local d’Education Artistique) Loire Layon Aubance.
Vernissage le 19 juin à partir de 18h30
Visites guidées les 12 et 26 juillet et les 9, 22 et 23 août à 15h00
JUIN ET SEPTEMBRE Les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés, de 14h30 à 18h30
JUILLET ET AOUT tous les jours, de de 14h30 à 18h30
Photo Bernard Renoux Udo Koch, Bavaria, 1991 Collection du Frac des Pays de la Loire .
8 rue du Mail 8 rue du Mail Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@villageartistesrablay.com
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English :
Exhibition Un monde à portée de main, A selection of works from the Frac des Pays de la Loire, part of the 2026 Matière Paysage cycle at Village d?Artistes? from June 19 to September 27.
L’événement Exposition Un monde à portée de main Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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