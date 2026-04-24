Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les Festivités d’Antan au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon

Les Festivités d’Antan au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon dimanche 14 juin 2026.

Adresse : Rue du Pineau

Ville : 49380 Bellevigne-en-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 5 5

Bellevigne-en-Layon

Les Festivités d’Antan au Château du Pineau

Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :
2026-06-14

Les Festivités d’Antan au Château du Pineau
Démonstration de métiers d’époque
Marché de producteurs locaux
Jeux anciens
Buvette et restauration

Epoque 1900
Avec la participation du musée des Métiers de St Laurent de la Plaine

Tarifs 5 euros Gratuit pour les moins de 6 ans   .

Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78  chateaudupineau@gmail.ccom

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festivities of yesteryear at Château du Pineau

L’événement Les Festivités d’Antan au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages

À voir aussi à Bellevigne-en-Layon (Maine-et-Loire)