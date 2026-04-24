Les Festivités d’Antan au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon
Les Festivités d’Antan au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon dimanche 14 juin 2026.
Bellevigne-en-Layon
Les Festivités d’Antan au Château du Pineau
Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 10:00:00
fin : 2026-06-14 19:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Les Festivités d’Antan au Château du Pineau
Démonstration de métiers d’époque
Marché de producteurs locaux
Jeux anciens
Buvette et restauration
Epoque 1900
Avec la participation du musée des Métiers de St Laurent de la Plaine
Tarifs 5 euros Gratuit pour les moins de 6 ans .
Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78 chateaudupineau@gmail.ccom
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English :
Festivities of yesteryear at Château du Pineau
L’événement Les Festivités d’Antan au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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