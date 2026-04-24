Bellevigne-en-Layon

Les Festivités d’Antan au Château du Pineau

Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Les Festivités d’Antan au Château du Pineau

Démonstration de métiers d’époque

Marché de producteurs locaux

Jeux anciens

Buvette et restauration

Epoque 1900

Avec la participation du musée des Métiers de St Laurent de la Plaine

Tarifs 5 euros Gratuit pour les moins de 6 ans .

Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78 chateaudupineau@gmail.ccom

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English :

Festivities of yesteryear at Château du Pineau

L’événement Les Festivités d’Antan au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages