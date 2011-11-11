Bellevigne-en-Layon

Concert Jazz Le Quartet du Coin au Château de La Viaudière

Château de La Viaudière Champ sur Layon Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Dans le cadre de la Fête de la Musique dans les vignes, avec dégustation des vins du domaine

Rendez-vous à partir de 19h au Château de La Viaudière, pour un concert dans les vignes, avec dégustation des vins du domaine.

Vins et jus de raisins offerts, collation possible sur place.

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Château de La Viaudière Champ sur Layon Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

As part of the Fête de la Musique: in the vineyards, with tasting of estate wines

L’événement Concert Jazz Le Quartet du Coin au Château de La Viaudière Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages