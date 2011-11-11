Concert Jazz Le Quartet du Coin au Château de La Viaudière Bellevigne-en-Layon
Concert Jazz Le Quartet du Coin au Château de La Viaudière Bellevigne-en-Layon samedi 20 juin 2026.
Bellevigne-en-Layon
Concert Jazz Le Quartet du Coin au Château de La Viaudière
Château de La Viaudière Champ sur Layon Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Dans le cadre de la Fête de la Musique dans les vignes, avec dégustation des vins du domaine
Rendez-vous à partir de 19h au Château de La Viaudière, pour un concert dans les vignes, avec dégustation des vins du domaine.
Vins et jus de raisins offerts, collation possible sur place.
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Château de La Viaudière Champ sur Layon Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire
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English :
As part of the Fête de la Musique: in the vineyards, with tasting of estate wines
L’événement Concert Jazz Le Quartet du Coin au Château de La Viaudière Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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