Dégustation en Accords Mets et Vins au Domaine des Petits Quarts
Lieu dit La Douve Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-06-27 16:00:00
2026-05-16 2026-06-27
Embarquez pour un voyage gustatif au cœur du Domaine des Petits Quarts à l’occasion d’une dégustation unique autour de nos appellations emblématiques
Chacun de ces vins, avec son identité propre, sera mis en valeur par des accords mets & vins soigneusement choisis pour révéler toute leur finesse, leur fraîcheur ou leur douceur.
Au programme
– Une visite immersive du domaine et de notre vignoble avec la présentation de notre cépage roi le Chenin et de sa palette aromatique
– Crémant de Loire et bouchées apéritives pour une mise en bouche pétillante
– Anjou blanc sec et accords subtils aux notes salines et florales
– Coteaux du Layon et Bonnezeaux magnifiés par des mets sucrés, salés et épicés
Que vous soyez amateur curieux ou passionné de vins et gastronomie, cette dégustation est une invitation à la découverte, à la convivialité, et à l’amour des belles bouteilles.
Rejoignez-nous et laissez-vous guider par les saveurs des vins du domaine en accords parfaits. .
Lieu dit La Douve Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire clients@domainedespetitsquarts.com
English :
Embark on a gustatory journey to the heart of the Domaine des Petits Quarts for a unique tasting of our emblematic appellations
