Dégustation en Accords Mets et Vins au Domaine des Petits Quarts

Lieu dit La Douve Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-06-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-27

Embarquez pour un voyage gustatif au cœur du Domaine des Petits Quarts à l’occasion d’une dégustation unique autour de nos appellations emblématiques

Chacun de ces vins, avec son identité propre, sera mis en valeur par des accords mets & vins soigneusement choisis pour révéler toute leur finesse, leur fraîcheur ou leur douceur.

Au programme

– Une visite immersive du domaine et de notre vignoble avec la présentation de notre cépage roi le Chenin et de sa palette aromatique

– Crémant de Loire et bouchées apéritives pour une mise en bouche pétillante

– Anjou blanc sec et accords subtils aux notes salines et florales

– Coteaux du Layon et Bonnezeaux magnifiés par des mets sucrés, salés et épicés

Que vous soyez amateur curieux ou passionné de vins et gastronomie, cette dégustation est une invitation à la découverte, à la convivialité, et à l’amour des belles bouteilles.

Rejoignez-nous et laissez-vous guider par les saveurs des vins du domaine en accords parfaits. .

Lieu dit La Douve Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire clients@domainedespetitsquarts.com

English :

Embark on a gustatory journey to the heart of the Domaine des Petits Quarts for a unique tasting of our emblematic appellations

