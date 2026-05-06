PLACE AUX MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Le Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon

Bellevigne-en-Layon

PLACE AUX MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES

Le Village d’Artistes 8 Place du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

Place aux métiers d’art !

Les 13 & 14 juin 2026 3ème salon d’été Place aux métiers d’art !

Rencontrez celles et ceux qui donnent vie à la matière.

Le salon d’été Place aux Métiers d’Art vous invite à découvrir une trentaine d’artisans d’art, leurs précieux savoir-faire et leurs créations en direct.

Cette année, Romain Gilbert sera l’invité d’honneur.

AU PROGRAMME

– Des démonstrations des artisans en démonstration durant tout le week-end ! Tournage sur bois, teinture végétale, filage de verre, boissellerie…

– Ateliers sur inscription (contact@villageartistesrablay.com)

> fabrication d’une bague avec Morgane Lamerant 30 €

> initiation au tissage avec Morgane Le Nancy 10 €

– Atelier enfants en continu, gratuit et sans inscription

Samedi13 juin de 14h00 à19h

Dimanche 14 juin de 10h à 18h30

Entrée libre

Restauration sur place

Pour en savoir plus https://www.villageartistesrablay.com/rendez-vous/salon-ete-place-aux-metiers-art/ .

Le Village d’Artistes 8 Place du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@villageartistesrablay.com

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Place aux métiers d’art!

L’événement PLACE AUX MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages