PLACE AUX MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Le Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon
PLACE AUX MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Le Village d’Artistes Bellevigne-en-Layon samedi 13 juin 2026.
Bellevigne-en-Layon
PLACE AUX MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES
Le Village d’Artistes 8 Place du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-13 2026-06-14
Place aux métiers d’art !
Les 13 & 14 juin 2026 3ème salon d’été Place aux métiers d’art !
Rencontrez celles et ceux qui donnent vie à la matière.
Le salon d’été Place aux Métiers d’Art vous invite à découvrir une trentaine d’artisans d’art, leurs précieux savoir-faire et leurs créations en direct.
Cette année, Romain Gilbert sera l’invité d’honneur.
AU PROGRAMME
– Des démonstrations des artisans en démonstration durant tout le week-end ! Tournage sur bois, teinture végétale, filage de verre, boissellerie…
– Ateliers sur inscription (contact@villageartistesrablay.com)
> fabrication d’une bague avec Morgane Lamerant 30 €
> initiation au tissage avec Morgane Le Nancy 10 €
– Atelier enfants en continu, gratuit et sans inscription
Samedi13 juin de 14h00 à19h
Dimanche 14 juin de 10h à 18h30
Entrée libre
Restauration sur place
Pour en savoir plus https://www.villageartistesrablay.com/rendez-vous/salon-ete-place-aux-metiers-art/ .
Le Village d’Artistes 8 Place du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@villageartistesrablay.com
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Place aux métiers d’art!
L’événement PLACE AUX MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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