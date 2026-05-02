Vide-greniers de l’APE La Clef des Chants Parking Salle des fêtes Bellevigne-en-Layon

Bellevigne-en-Layon

Vide-greniers de l’APE La Clef des Chants

Parking Salle des fêtes 4 Place de la Mairie Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 07:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

L’APE La Clef des Chants organise son vide-greniers à Faye-d’Anjou le 1er Juin 2025

Restauration et buvette sur place

2 premiers mètres gratuits, 2€ le mètre supplémentaire

Inscription au 06 33 57 97 94 ou à organisation.ape.faye@gmail.com .

Parking Salle des fêtes 4 Place de la Mairie Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 57 97 94

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English :

APE La Clef des Chants organizes its garage sale in Faye-d’Anjou on June 1, 2025

L’événement Vide-greniers de l’APE La Clef des Chants Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages