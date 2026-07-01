Rendez-vous du Patrimoine Visites nocturnes au Château du Pineau Rue du Pineau Bellevigne-en-Layon

Informations pratiques

Bellevigne-en-Layon

Rendez-vous du Patrimoine Visites nocturnes au Château du Pineau

Rue du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-01

A 20h30, accueil avec verre et douceur sucrée, suivi d’un magnifique coucher de soleil, puis d’une visite du parc et du château à la lueur des bougies.

Laissez-vous emporter par la magie d’une soirée estivale à la lueur des lanternes (sur réservation)

Rendez-vous à 20h30 dans le parc du Château sous notre légendaire cèdre du Liban (âgé de près de 400 ans !) pour un apéritif convivial accompagné d’une pause sucrée, en attendant la tombée de la nuit.

La soirée se poursuivra par une balade nocturne à travers le parc et la forêt à la lumière des lanternes.

Puis une visite guidée de la Chapelle, du Château, et en exclusivité accès aux caves voutées et à une partie des douves médiévales, menée par les propriétaires Aurore et Anthony DURAND.

Le temps fort de la soirée reste la visite du Château sublimé par un éclairage à la bougie. Les jeux de lumière mettent en valeur les murs chargés d’histoire, soulignant la noblesse des peintures peintes en trompe l’œil et le mystère des lieux. Ce jeu d’ombres et de lumières révèle l’âme du lieu, offrant une immersion sensible et intimiste dans l’histoire du domaine. L’ambiance était tout simplement extraordinaire.

Tarifs 12€ adulte, 5€ enfant moins de 12 ans, gratuit -3 ans

Sur réservation chateaudupineau@gmail.com 06 87 07 09 78 .

Rue du Pineau Château du Pineau Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 07 09 78 chateaudupineau@gmail.com

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English :

At 8:30pm, a welcome drink and a sweet treat, followed by a magnificent sunset and a candlelit tour of the park and château.

L’événement Rendez-vous du Patrimoine Visites nocturnes au Château du Pineau Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages