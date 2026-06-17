Bucey-lès-Gy

Rendez-vous du terroir chez Vincent Cheviet, viticulteur

18 vieille route Bucey-lès-Gy Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Venez découvrir le domaine viticole de Vincent Cheviet, jeune viticulteur qui a relancé la vigne sur les côteaux de son village. Au programme les vignes en lyre, la cuverie, l’embouteillage, la cave typique, les différents vins….et en fin de visite nous terminerons par une dégustation de saveurs du terroir accompagnées par les vins de Vincent. Rdv à 18h. Inscription obligatoire ( 5 € ad ; 3.50 16 ans ; gratuit 6 ans). .

18 vieille route Bucey-lès-Gy 70700 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 32 93 93 tourisme@montsdegy.fr

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English : Rendez-vous du terroir chez Vincent Cheviet, viticulteur

L’événement Rendez-vous du terroir chez Vincent Cheviet, viticulteur Bucey-lès-Gy a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY