Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique Osse-en-Aspe
Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique Osse-en-Aspe dimanche 10 mai 2026.
Osse-en-Aspe
Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique
Parking proche de l’église Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 14:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Visite proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec une guide conférencière.
Le village d’Osse-en-Aspe, bâti sur la terrasse supérieure du gave d’Aspe est connu pour être un des bastions du Protestantisme béarnais. L’Église Réformée, surnommée la montagne , est l’un des rares exemples de cohabitation pacifique. Catholiques et protestants cohabitaient au sein de cette commune, comme l’attestent l’église Saint-Étienne et le Temple de Béthel. Qu’en étaient-ils des cimetières ? Le jardin actuel du Temple tenait lieu de cimetière aux Protestants tandis que l’église Saint-Etienne était entourée de celui où reposaient les Catholiques. .
Parking proche de l’église Osse-en-Aspe 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr
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English : Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique
L’événement Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique Osse-en-Aspe a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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