Osse-en-Aspe

Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique

Parking proche de l’église Osse-en-Aspe Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Visite proposée par le Pays d’art et d’histoire Pyrénées béarnaises avec une guide conférencière.

Le village d’Osse-en-Aspe, bâti sur la terrasse supérieure du gave d’Aspe est connu pour être un des bastions du Protestantisme béarnais. L’Église Réformée, surnommée la montagne , est l’un des rares exemples de cohabitation pacifique. Catholiques et protestants cohabitaient au sein de cette commune, comme l’attestent l’église Saint-Étienne et le Temple de Béthel. Qu’en étaient-ils des cimetières ? Le jardin actuel du Temple tenait lieu de cimetière aux Protestants tandis que l’église Saint-Etienne était entourée de celui où reposaient les Catholiques. .

Parking proche de l’église Osse-en-Aspe 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99 pah@hautbearn.fr

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English : Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique

L’événement Rendez-vous en Pyrénées Béarnaises Cimetères protestant et catholique Osse-en-Aspe a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn