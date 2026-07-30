Informations pratiques

Île-Tudy

Rendez-vous littéraire À la rencontre des auteurs de l’Île-Tudy et d’ailleurs

Place de la Cale Île-Tudy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

L’Île-Tudy est une terre d’inspiration et a la chance de compter dans ses habitants plusieurs auteurs.

Afin de les rencontrer, la commune organise un après-midi de rencontre dédicace.

Chacun a invité un auteur de ses amis pour vous permettre de découvrir de nouveaux univers. .

Place de la Cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57

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English :

L’événement Rendez-vous littéraire À la rencontre des auteurs de l’Île-Tudy et d’ailleurs Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden