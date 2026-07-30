Rendez-vous littéraire À la rencontre des auteurs de l’Île-Tudy et d’ailleurs Île-Tudy
mercredi 5 août 2026 · Île-Tudy
Informations pratiques
Île-Tudy
Rendez-vous littéraire À la rencontre des auteurs de l’Île-Tudy et d’ailleurs
Place de la Cale Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
L’Île-Tudy est une terre d’inspiration et a la chance de compter dans ses habitants plusieurs auteurs.
Afin de les rencontrer, la commune organise un après-midi de rencontre dédicace.
Chacun a invité un auteur de ses amis pour vous permettre de découvrir de nouveaux univers. .
Place de la Cale Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 2 98 56 42 57
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English :
L’événement Rendez-vous littéraire À la rencontre des auteurs de l’Île-Tudy et d’ailleurs Île-Tudy a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Destination Pays Bigouden
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