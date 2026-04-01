Rendez-vous nature Les champignons Ungersheim

Informations pratiques

Ungersheim

Rendez-vous nature Les champignons

Chemin du Grosswald Ungersheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-10-18

Avez-vous déjà observé ces étranges organismes qui surgissent de terre après la pluie ? Partez à la découverte d’un monde insoupçonné et plongez dans l’univers invisible et fascinant du réseau fongique, véritable toile de vie souterraine. Vous découvrirez les différents milieux propices à l’apparition de champignons et comment ils contribuent à la santé des arbres et à l’équilibre des écosystèmes.

Avez-vous déjà observé ces étranges organismes qui surgissent de terre après la pluie ? Si vous pensez connaître les champignons, préparez-vous à être surpris ! Lors de cette visite guidée, partez à la découverte d’un monde insoupçonné et plongez dans l’univers invisible et fascinant du réseau fongique, véritable toile de vie souterraine. L’Écomusée d’Alsace, qui entretien des espaces naturels variés pour favoriser l’installation et le développement de la biodiversité regorge de petites cachettes pour ces drôles d’organismes ! Vous découvrirez les différents milieux propices à l’apparition de champignons et comment ils contribuent à la santé des arbres et à l’équilibre des écosystèmes.

Prolongez votre expérience et restez à l’Écomusée d’Alsace tout au long de l’après-midi !

Attention Abonnement à l’Écomusée d’Alsace et Museums-Pass-Musées non valables pour cette visite. .

Chemin du Grosswald Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 74 44 74 info@ecomusee.alsace

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English :

Have you ever observed these strange organisms that emerge from the earth after the rain? Discover an unsuspected world and plunge into the invisible and fascinating universe of the fungal network, a veritable web of underground life. You’ll discover the different environments in which fungi thrive, and how they contribute to the health of trees and the balance of ecosystems.

L’événement Rendez-vous nature Les champignons Ungersheim a été mis à jour le 2026-04-01 par Ecomusee alsace