Rendez-vous structure gonflable Saint- Sébastien Piriac-sur-Mer
Rendez-vous structure gonflable Saint- Sébastien Piriac-sur-Mer lundi 20 avril 2026.
Piriac-sur-Mer
Rendez-vous structure gonflable
Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-22
Pendant les vacances, une structure gonflable est présente dans le grand bassin, les lundis et mercredis après-midis.
Une activité pour les petits et les grands !
Venez vous amuser ! .
Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23 contact@aquapiriac.fr
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English :
L’événement Rendez-vous structure gonflable Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44
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