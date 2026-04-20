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Rendez-vous structure gonflable Saint- Sébastien Piriac-sur-Mer

Rendez-vous structure gonflable Saint- Sébastien Piriac-sur-Mer lundi 20 avril 2026.

Lieu : Saint- Sébastien

Adresse : Aquapiriac 39 Rue du Pinker

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Rendez-vous structure gonflable

Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 14:30:00
fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :
2026-04-20 2026-04-22

Pendant les vacances, une structure gonflable est présente dans le grand bassin, les lundis et mercredis après-midis.
Une activité pour les petits et les grands ! 
Venez vous amuser !   .

Saint- Sébastien Aquapiriac 39 Rue du Pinker Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 40 23  contact@aquapiriac.fr

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English :

L’événement Rendez-vous structure gonflable Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par ADT44

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