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AGENDA · Mellac

Rendez-vous tricot & crochet La Mella’thèque Mellac

vendredi 3 juillet 2026 · La Mella'thèque · Mellac

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Mella'thèque
Adresse
4 Place de la Mairie
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère
Tarif

Mellac

Rendez-vous tricot & crochet

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03 18:30:00

Date(s) :
2026-07-03

Les 3 et 24 juillet, et les 7 et 28 août de 16h à 18h30 Rendez-vous tricot et crochet !
Un rendez-vous libre et informel ouvert à tous et toutes. Amenez vos aiguilles et vos pelotes pour créer à la médiathèque.   .

La Mella’thèque 4 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86 

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English :

L’événement Rendez-vous tricot & crochet Mellac a été mis à jour le 2026-06-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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