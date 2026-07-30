Rendez-vous tricot & crochet La Mella’thèque Mellac

Informations pratiques

Mellac

Rendez-vous tricot & crochet

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 16:00:00

fin : 2026-09-25 18:30:00

Date(s) :

2026-09-25

Les 11 et 25 septembre, de 16h à 18h30 Rendez-vous tricot et crochet !

Un rendez-vous libre et informel ouvert à tous et toutes. Amenez vos aiguilles et vos pelotes pour créer à la médiathèque. .

La Mella’thèque 2 Place de la Mairie Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 93 86

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English :

L’événement Rendez-vous tricot & crochet Mellac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT QUIMPERLE LES RIAS