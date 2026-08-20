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Rendez-vous tricot et crochet, La MELLA’thèque, Mellac

vendredi 2 octobre 2026 · La MELLA'thèque · Mellac

Rendez-vous tricot et crochet, La MELLA’thèque, Mellac

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
La MELLA'thèque
Adresse
Place de la Mairie, 29300 Mellac
Ville
29300 Mellac
Département
Finistère

Rendez-vous tricot et crochet Vendredi 2 octobre, 16h00 La MELLA’thèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Rendez-vous tricot et crochet !
Amenez vos aiguilles et vos pelotes pour créer à la médiathèque.

La MELLA’thèque Place de la Mairie, 29300 Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 0298719386 https://www.instagram.com/mellatheque/ Médiathèque de Mellac, réseau « Matilin » Parking gratuit avec stationnement PMR
Biblis en folie 2026

©La MELLA’thèque

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