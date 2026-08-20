AGENDA · Mellac
Rendez-vous tricot et crochet, La MELLA’thèque, Mellac
vendredi 2 octobre 2026 · La MELLA'thèque · Mellac
Informations pratiques
Rendez-vous tricot et crochet Vendredi 2 octobre, 16h00 La MELLA’thèque Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00
Rendez-vous tricot et crochet !
Amenez vos aiguilles et vos pelotes pour créer à la médiathèque.
La MELLA’thèque Place de la Mairie, 29300 Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 0298719386 https://www.instagram.com/mellatheque/ Médiathèque de Mellac, réseau « Matilin » Parking gratuit avec stationnement PMR
Biblis en folie 2026
©La MELLA’thèque
À voir aussi à Mellac (Finistère)
- Atelier fabrication de papier La Mella’thèque Mellac 22 août 2026
- Super loto de l’association Vinojen Salle polyvalente square Job Saux Mellac 22 août 2026
- Rendez-vous tricot & crochet La Mella’thèque Mellac 28 août 2026
- Rendez-vous tricot & crochet La Mella’thèque Mellac 11 septembre 2026
- Linkedin : Optimiser son profil et publications pour être vu et convertir, Maison de l’Economie – Quimperlé Communauté, Mellac 17 septembre 2026