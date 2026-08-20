Rendez-vous tricot et crochet, La MELLA’thèque, Mellac

Informations pratiques

Rendez-vous tricot et crochet Vendredi 2 octobre, 16h00 La MELLA’thèque Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Rendez-vous tricot et crochet !

Amenez vos aiguilles et vos pelotes pour créer à la médiathèque.

La MELLA’thèque Place de la Mairie, 29300 Mellac Mellac 29300 Finistère Bretagne 0298719386 https://www.instagram.com/mellatheque/ Médiathèque de Mellac, réseau « Matilin » Parking gratuit avec stationnement PMR

Biblis en folie 2026

©La MELLA’thèque