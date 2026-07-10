Rendre visible les femmes oubliées de l’Histoire – Conférence Spectacle La Cour des miracles Nantes
jeudi 17 septembre 2026 · La Cour des miracles · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-17 19:00 – 20:30
Gratuit : non Inscription obligatoire sur https://www.helloasso.com/associations/la-cour-des-miracles-laboratoire-culturel/evenements/rendre-visible-les-femmes-oubliees-de-l-histoire-conference-spectacle-2 Tout public
Plongez dans leurs histoires, découvrez comment elles ont été rendues invisibles… et explorons des pistes concrètes pour leur redonner toute leur place dans notre société.Quel est le lien entre les mécanismes d’invisibilisation des femmes observés sur leurs tombes et la valorisation qui leur est attribuée dans notre société et entreprises ?À travers des portraits de femmes oubliées ou méconnues, ce spectacle mêle scènes théâtrales, séquences historiques, sociologiques, juridiques et échanges. A partir de 10 ans. Conçue et animée par Anabelle Pasillas d’Egaliki et Delphine Leroux de Coézi. Accès PMR salle et toilettes. Accueil public à partir de 18h.
La Cour des miracles Nantes 44000
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