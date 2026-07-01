Rendre visible les femmes oubliées de l’Histoire – Conférence Spectacle, La Cour des miracles, Nantes

Informations pratiques

Rendre visible les femmes oubliées de l’Histoire – Conférence Spectacle Jeudi 17 septembre, 19h00 La Cour des miracles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-17T19:00:00+02:00 – 2026-09-17T20:30:00+02:00

Plongez dans leurs histoires, découvrez comment elles ont été rendues invisibles… et explorons des pistes concrètes pour leur redonner toute leur place dans notre société.

Quel est le lien entre les mécanismes d’invisibilisation des femmes observés sur leurs tombes et la valorisation qui leur est attribuée dans notre société et entreprises ?

À travers des portraits de femmes oubliées ou méconnues, ce spectacle mêle scènes théâtrales, séquences historiques, sociologiques, juridiques et échanges.

A partir de 10 ans. Conçue et animée par Anabelle Pasillas d’Egaliki et Delphine Leroux de Coézi.

Accès PMR salle et toilettes. Accueil public à partir de 18h.

La Cour des miracles 7 rue du Marais 44 Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/la-cour-des-miracles-laboratoire-culturel/evenements/rendre-visible-les-femmes-oubliees-de-l-histoire-conference-spectacle-2 »}]

Plongez dans leurs histoires, découvrez comment elles ont été rendues invisibles… et explorons des pistes concrètes pour leur redonner toute leur place dans notre société. Journéesdupatrimoinetdumatrimoine matrimoine

© Gwennaëlle Masle