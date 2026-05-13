René Cassin. Un combattant pour la paix, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg
René Cassin. Un combattant pour la paix, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
René Cassin. Un combattant pour la paix Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
L’année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition de René Cassin (1887-1976), à cette occasion la Fondation René Cassin sous l’égide de son président, Emmanuel Decaux, et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu) ont choisi de préparer ensemble une exposition-dossier destinée à partager avec le plus grand nombre le destin exceptionnel de cet homme qui, toute sa vie, s’est battu pour défendre les droits humains. Visite libre.
Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr
L’année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition de René Cassin (1887-1976), à cette occasion la Fondation René Cassin sous l’égide de son président, Emmanuel Decaux, et la Bibliothèque et de…
© Musée de l’Ordre de la Libération
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