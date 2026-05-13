René Cassin. Un combattant pour la paix, Bibliothèque nationale et universitaire, Strasbourg

René Cassin. Un combattant pour la paix Samedi 23 mai, 19h00 Bibliothèque nationale et universitaire Bas-Rhin

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

L’année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition de René Cassin (1887-1976), à cette occasion la Fondation René Cassin sous l’égide de son président, Emmanuel Decaux, et la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (Bnu) ont choisi de préparer ensemble une exposition-dossier destinée à partager avec le plus grand nombre le destin exceptionnel de cet homme qui, toute sa vie, s’est battu pour défendre les droits humains. Visite libre.

Bibliothèque nationale et universitaire 6 place de la République 67000 strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin Grand Est 0388252800 http://www.bnu.fr

L’année 2026 marque le cinquantenaire de la disparition de René Cassin (1887-1976), à cette occasion la Fondation René Cassin sous l’égide de son président, Emmanuel Decaux, et la Bibliothèque et de…

© Musée de l’Ordre de la Libération