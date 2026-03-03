René Marie Castaing sacré artiste

Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

L’église de Bizanos abrite plus de 250 m2 de toiles marouflées de René Marie Castaing, prix de Rome en 1924 !

Fils de Joseph Castaing, il est le décorateur de l’église de Bizanos comme Ernest Gabard l’est de l’église Notre Dame.

Une visite dotée d’une presentation en images d’archives sur site !

Mieux qu’un musée, Un must !

– exclusivité Guide Epicurieuse

– Accessibilité PMR oui

– peu ou pas de marche à pieds .

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 90 91 34 caroline.barrow@guidepicurieuse.fr

