René Marie Castaing sacré artiste Pau

L’église de Bizanos abrite plus de 250 m2 de toiles marouflées de René Marie Castaing, prix de Rome en 1924 !
Fils de Joseph Castaing, il est le décorateur de l’église de Bizanos comme Ernest Gabard l’est de l’église Notre Dame.
Une visite dotée d’une presentation en images d’archives sur site !
Mieux qu’un musée, Un must !
– exclusivité Guide Epicurieuse
– Accessibilité PMR oui
– peu ou pas de marche à pieds .
René Marie Castaing sacré artiste
