[Rennes] À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Rennes
[Rennes] À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Rennes mercredi 13 mai 2026.
[Rennes] À la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Rennes Mercredi 13 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Le mercredi 13 mai, de 14h30 à 16h30
Devant la Longère du 68 Canal Saint-Martin, 35000 Rennes
Gratuit
Sur inscription : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
[https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-oiseaux-des-prairies-saint-martin-a-rennes2](https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-oiseaux-des-prairies-saint-martin-a-rennes2)
Débutant/famialle
Accompagnée d’une animatrice nature de la LPO, partez à la découverte des oiseaux des Prairies Saint-Martin.
Une initiation à l’utilisation des jumelles sera également proposée pour affiner votre regard et mieux repérer les espèces présentes.
N’hésitez pas à apporter :
Paire de jumelles si vous avez
Bonnes chaussures de marche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-13T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-13T16:30:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
La Longère 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES 68 Canal Saint-Martin, 35000 RENNES Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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