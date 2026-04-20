[Rennes] Atelier 2tonnes Hostel Rennes, 10 Canal Saint-Martin, 35700 Rennes Rennes Lundi 4 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

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Le lundi 4 mai 2026, de 18h à 21h.

Hostel Rennes, 10 Canal Saint-Martin, 35700 Rennes

Gratuit

lien d’inscription : [https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-rennes-35700-1986055078202](https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-rennes-35700-1986055078202)

Vous voulez agir pour le climat ? L’atelier 2tonnes vous donne les clés pour passer à l’action de façon ludique et pédagogique !

Accès PMR

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⚠️ Animées par des bénévoles, ces sessions publiques sont destinées avant tout aux particuliers, les participants à titre professionnel sont acceptés, dans la limite de 2 représentants par entreprise.

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Contenu de l’atelier

Face à l’urgence climatique, on se sait pas toujours comment agir : Eco-gestes ou actions collectives ? Devenir flexitarien ou acheter de seconde-main ? Rénover son logement ou se déplacer à vélo ? S’engager dans une association ou dans son travail ?

️ Dans cet atelier, vous aurez pour mission de construire un scénario de transition,ensemble, afin de limiter le changement climatique à +1,5°C. Pour cela, vous vivrez en accéléré les 30 prochaines années et devrez choisir des actions individuelles ET collectives à l’échelle du pays. Chaque action aura un impact sur vos émissions de gaz à effet de serre !

☀️ Quelles actions réaliser ? Lesquelles ont le plus d’impact ? Quel est mon rôle dans la transition écologique et sociale ?

Venez le découvrir en participant à l’atelier.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-04T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-04T21:00:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.fr/e/billets-2tonnes-atelier-a-rennes-35700-1986055078202

Hostel Rennes, 10 Canal Saint-Martin, 35700 Rennes 10 Canal Saint-Martin, 35700 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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