[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes
[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes lundi 18 mai 2026.
[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes 18 – 22 mai Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Du Lundi 18 au vendredi 22 mai 2026, à 12h
5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes
Gratuit, sur inscription : [https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6](https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6)
ESPEREN – Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion – Comme un établi
Des visites de l’atelier et rencontre avec les bénévoles de l’association tous les jours du 18 au 22 mai – à 12h
Ouvert à toutes et tous qui s’intéressent à la couture et à l’engagement citoyen, gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-18T12:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00
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https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6
5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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