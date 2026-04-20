[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes 18 – 22 mai Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

.

Du Lundi 18 au vendredi 22 mai 2026, à 12h

5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes

Gratuit, sur inscription : [https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6](https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6)

ESPEREN – Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion – Comme un établi

Des visites de l’atelier et rencontre avec les bénévoles de l’association tous les jours du 18 au 22 mai – à 12h

Ouvert à toutes et tous qui s’intéressent à la couture et à l’engagement citoyen, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-18T12:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-22T14:00:00.000+02:00

1

https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6

5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

