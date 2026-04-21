[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

.

Le Samedi 23 mai, de 14h à 16h

5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes

Gratuit, sur inscription

Inscriptions via ce questionnaire : [https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6](https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6)

ESPEREN – Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion – Comme un établi

En plus des visites guidées de l’atelier, tous les jours du 18 au 22 mai à midi, ESPEREN vous convie à un temps fort consacré au bénévolat dans l’association, l’engagement qui prend sens.

samedi 23 mai : un temps fort autour de l’engagement bénévole dans notre association de 14h à 16h avec de nombreux lots à gagner, fabriqués à l’atelier !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00.000+02:00

1

https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6

5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

