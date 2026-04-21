[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes
[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes samedi 23 mai 2026.
[Rennes] Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Rennes Samedi 23 mai, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
.
Le Samedi 23 mai, de 14h à 16h
5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes
Gratuit, sur inscription
Inscriptions via ce questionnaire : [https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6](https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6)
ESPEREN – Atelier de confection haut-de-gamme & upcycling en insertion – Comme un établi
En plus des visites guidées de l’atelier, tous les jours du 18 au 22 mai à midi, ESPEREN vous convie à un temps fort consacré au bénévolat dans l’association, l’engagement qui prend sens.
samedi 23 mai : un temps fort autour de l’engagement bénévole dans notre association de 14h à 16h avec de nombreux lots à gagner, fabriqués à l’atelier !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00.000+02:00
1
https://forms.gle/oN5tRmPJdhJjTCAA6
5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes 5 rue Bahon Rault, 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Guérir : une histoire de corps, d’esprit et de culture Auditorium des Champs Libres Rennes 21 avril 2026
- Guérir : une histoire de corps, d’esprit et de culture, Auditorium des Champs Libres, Rennes 21 avril 2026
- Alex Kamo – Décalée Le Bacchus Rennes 21 avril 2026
- PYJAMA PARTY COMEDIE DE RENNES Rennes 22 avril 2026
- MYTHOS ET LA CLE DES DIEUX COMEDIE DE RENNES Rennes 22 avril 2026