[Rennes] Atelier Puzzle Climat MCE,48 boulevard Magenta, 35000 Rennes Rennes Mercredi 13 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le mercredi 13 mai, de14h30 à 17h00

MCE, 48 bd Magenta, Rennes

Gratuit, sur inscription

Lien d’inscription : [https://www.billetweb.fr/35-gratuit-atelier-puzzle-climat-a-rennes-avec-juliette-le-moal](https://www.billetweb.fr/35-gratuit-atelier-puzzle-climat-a-rennes-avec-juliette-le-moal)

Atelier Puzzle Climat, à la MCE – avec Juliette Le Moal

Cet atelier citoyen est destiné aux particuliers. Les participant·e·s pro sont acceptés seulement en test, maximum 1 représentant d’une même entreprise par atelier, et 3 d’une même entreprise tous ateliers citoyens confondus. Si vous souhaitez plus d’infos sur le pro, rendez-vous sur [https://puzzleclimat.org](https://puzzleclimat.org).

Cet atelier citoyen est animé bénévolement et gratuitement. Si vous voulez soutenir l’association Puzzle Climat (PSI Climat), n’hésitez à nous faire un don ici : [https://www.helloasso.com/associations/psi-climat/formulaires/1](https://www.helloasso.com/associations/psi-climat/formulaires/1)

Cette session aura lieu en présentiel à la MCE – Maison de la consommation et de l’environnement, 48 bd Magenta, Rennes

Les infos détaillées seront envoyées par email aux participant·e·s inscrits quelques jours avant l’atelier. Par respect des autres et du timing, les participant·e·s ne seront pas acceptés s’ils ont plus de 10 minutes de retard.

Une fois inscrit, votre nom, prénom et email seront transmis à l’animateur en charge de cette session, afin de vous envoyer un email de briefing avant la session et un autre email après.

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Le Puzzle Climat (Puzzle des Solutions Individuelles Climat) est un serious game TRÈS ludique pour vous permettre de connaître en détail la situation française en terme d’émissions de gaz à effet de serre ainsi que de vous donner des clés d’actions efficaces pour diviser par deux l’empreinte carbone moyenne des français·es en 5 ans, sans revenir à la lampe à huile !

Cet atelier a été créé par Benoit Marienval, Thierry Sifodil et Aurélien Déragne. Une équipe projet de 10 contributeurs.rices participe à son développement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-13T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-05-13T17:00:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/35-gratuit-atelier-puzzle-climat-a-rennes-avec-juliette-le-moal

MCE,48 boulevard Magenta, 35000 Rennes 48 boulevard Magenta, 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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