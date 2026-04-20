[Rennes] Atelier senior : l’accès aux droits et la prévention des arnaques Maison des Aînés et des Aidants, 34 place du Colombier 35000 Rennes Rennes Jeudi 7 mai, 10h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

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Le jeudi 7 mai 2026, de 10h à 12h

Maison des Aînés et des Aidants – 34 place du Colombier 35000 Rennes FRANCE

Gratuit, Sur inscription : 02.23.62.29.07

[atelier senior] du 7/05 : la thématique porte sur l’accès aux droits et la prévention des arnaques.

Découvrez des solutions pour faire des économies d’énergie et des astuces en faveur de la transition écologique au quotidien, lors d’un atelier proposé par la Maison de la Consommation et de l’Environnement (MCE) et les associations de défense des consommateurs à la Maison des aînés et des aidants de Rennes à destination des séniors.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-07T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-07T12:00:00.000+02:00

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02.23.62.29.07

Maison des Aînés et des Aidants, 34 place du Colombier 35000 Rennes 34 place du Colombier 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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