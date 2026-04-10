[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire (du soir) participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Institut Agro) L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc Rennes
[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire (du soir) participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Institut Agro) L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc Rennes vendredi 29 mai 2026.
[Rennes] BioBlitz 2026 : inventaire (du soir) participatif de la biodiversité des campus de l’ouest rennais (Institut Agro) L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc Rennes Vendredi 29 mai, 20h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Un BioBlitz est un inventaire de la biodiversité, des spécialistes vous accompagnent et vous initient à l’observation et à la reconnaissance de différents taxons : inventaire des papillons de nuit et chauves-souris, conférence, astronomie…
Ouvert à la communauté universitaire et grand public
[le lien vers l’actu web](https://nouvelles.univ-rennes2.fr/event/bioblitz-2026-inventaire-biodiversite-sur-campus-rennais)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-29T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-29T23:00:00.000+02:00
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https://www.univ-rennes2.fr/form/inscriptions-dd-1
L’Institut Agro Rennes-Angers : Bâtiment principal N°11, 65 rue de Saint-Brieuc L’Institut Agro Rennes-Angers 65 rue de Saint-Brieuc Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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