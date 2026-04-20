[Rennes] Découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin Rennes
[Rennes] Découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin Rennes mercredi 6 mai 2026.
[Rennes] Découverte des plantes communes des Prairies Saint-Martin Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin Rennes Mercredi 6 mai, 14h30 Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription
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Le mercredi 6 mai, de 14h30 à 16h30
Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin
Gratuit, sur inscription, 15 places
Sur inscription : [reservation.bretagne@lpo.fr](mailto:reservation.bretagne@lpo.fr)
Fiche évènement : [https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-plantes-communes-des-prairies-saint-martin](https://www.lpo.fr/lpo-locales/lpo-bretagne/agenda-bretagne/agenda-bretagne-2026/sorties-psm/a-la-decouverte-des-plantes-communes-des-prairies-saint-martin)
Au fil des sentiers, apprenez à observer feuilles et fleurs pour identifier les espèces les plus communes, dans une approche ludique et sensorielle.
Aucune connaissance préalable n’est nécessaire, juste de la curiosité et l’envie de découvrir !
Prérequis :
• Prévoir des chaussures confortables
• Adapter sa tenue à la météo
• À partir de 5 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-06T14:30:00.000+02:00
Fin : 2026-05-06T16:30:00.000+02:00
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reservation.bretagne@lpo.fr
Devant la Longère, 68 Canal Saint-Martin 68 Canal Saint-Martin Nord – Saint-Martin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
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