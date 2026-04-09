[Rennes] Explorez la friche #avril 75 Avenue Jules Maniez, 35000 Rennes
[Rennes] Explorez la friche #avril 75 Avenue Jules Maniez, 35000 Rennes mercredi 29 avril 2026.
[Rennes] Explorez la friche #avril 75 Avenue Jules Maniez, 35000 Rennes Mercredi 29 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Découverte en promenade des « Halles en commun ».
Lien programmation : [Explorez la friche !](https://leshallesencommun.fr/agenda/explorez-la-friche-fevrier-2026)
Le principe ? 1 mercredi par mois, nous vous proposons de nous retrouver devant l’Antipode, au 75 Avenue Jules Maniez (Rennes), pour découvrir en promenade les @hallesencommun , lieu collectif dédié à l’économie sociale et solidaire, la culture et l’urbanisme transitoire, au sein du quartier Courrouze.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T14:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T16:00:00.000+02:00
1
75 Avenue Jules Maniez, 35000 75 Avenue Jules Maniez, 35000 La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Écrire et dire – Lecture-rencontre avec Marine Bachelot Nguyen MJC Grand Cordel Rennes 9 avril 2026
- Yoga du Rire : Chasse aux œufs Maison de Quartier de Villejean Rennes 9 avril 2026
- JAY-JAY JOHANSON CABARET BOTANIQUE Rennes 10 avril 2026
- AMY LONDON DANS J’ETAIS PAS PRETE COMEDIE DE RENNES Rennes 10 avril 2026
- « Qu’est-ce que l’IA ? » – Conférence introductive et historique par Guillaume Gravier Chambre de Métiers et de l’Artisanat Rennes 10 avril 2026