[Rennes] Un atelier Fresque du sexisme à Rapatel Salle d’arts plastiques du complexe Rapatel-Poterie – 3 rue rapatel 35000 RENNES Rennes Mercredi 29 avril, 18h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription

.

Le mercredi 29 avril de 18h30 à 21h30

Salle d’arts plastiques du complexe Rapatel-Poterie – 3 rue rapatel 35000 RENNES

Gratuit, sur inscription, 12 places (à partir de 15-16 ans (version adulte)

Inscription : [https://framaforms.org/inscription-fresque-du-sexisme-1775223244](https://framaforms.org/inscription-fresque-du-sexisme-1775223244)

Dans le cadre du Printemps citoyen, découvrez au travers d’un atelier ludique et collaboratif ce qu’est la mécanique sexiste, comment elle s’est construite, et réfléchissons ensemble à des solutions pour se projeter dans une société égalitaire.

Un rendez-vous de 3h15 (max) au Complexe Rapatel-Poterie pour prendre le temps de nous pencher sur ce sujet de manière collective !

Étant donné l’horaire, vous pouvez apporter quelque chose à grignoter, à partager !

Une fresque avec des questions, des échanges, des rires, et des partages d’idées :)

L’inscription est obligatoire. En cas d’absence, merci de tenir informé·es les organisateur·ices.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-29T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T21:30:00.000+02:00

1

https://framaforms.org/inscription-fresque-du-sexisme-1775223244

Salle d’arts plastiques du complexe Rapatel-Poterie – 3 rue rapatel 35000 RENNES 3 rue rapatel 35000 RENNES La Pommeraie Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

