Rénovation de l’habitat : s’informer sur les aides et se prémunir contre les fraudes La Maison de l’Habitant Nantes
mardi 13 octobre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public
Nombreux sont les particuliers qui reçoivent des propositions commerciales abusives dans le cadre d’un projet de rénovation de leur logement. Démarchage à domicile, par téléphone ou par email : il arrive même que ce soit par des sociétés nationalement connues. Pour vous informer et vous prémunir de ces démarches abusives, participez à notre atelier !Une soirée animée par l’équipe France Renov’ et la CLCV.Gratuit sur inscription.
La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://ypl.me/SLk
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