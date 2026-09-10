UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nantes99vues

Rénovation de l’habitat : s’informer sur les aides et se prémunir contre les fraudes La Maison de l’Habitant Nantes

mardi 13 octobre 2026 · La Maison de l'Habitant · Nantes

Rénovation de l’habitat : s’informer sur les aides et se prémunir contre les fraudes La Maison de l’Habitant Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
18:00
Lieu
La Maison de l'Habitant
Adresse
12 Rue Président Edouard Herriot
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-10-13 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public 

Nombreux sont les particuliers qui reçoivent des propositions commerciales abusives dans le cadre d’un projet de rénovation de leur logement. Démarchage à domicile, par téléphone ou par email : il arrive même que ce soit par des sociétés nationalement connues. Pour vous informer et vous prémunir de ces démarches abusives, participez à notre atelier !Une soirée animée par l’équipe France Renov’ et la CLCV.Gratuit sur inscription.

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000
02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015 https://ypl.me/SLk


Afficher la carte du lieu La Maison de l’Habitant et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)