Rentrée 13 : le Village des sports et le Forum des associations Centre commercial Italie Deux Paris

Informations pratiques

Comme chaque année, Rentrée 13 vous donne rendez-vous sur le Village des sports qui se déroulera au centre commercial Italie Deux du mercredi 9 septembre au samedi 12 septembre et sur le Forum des associations qui se déroulera le samedi 12 septembre sur le boulevard Auguste Blanqui entre la place d’Italie et la station Corvisart.

Cet événement incontournable du 13e sera l’occasion pour toutes et tous de choisir pour l’année vos activités et celles de vos enfants. Mais aussi pour certaines et certains d’entre vous de vous engager et de devenir bénévole au sein d’une association locale dont l’action et les valeurs vous tiennent à cœur.

VILLAGE DES SPORTS

Du mercredi 9 au samedi 12 septembre 2026

Centre commercial Italie Deux

Mercredi / Samedi 10h-20h

Jeudi / Vendredi 16h-20h



Le grand rendez-vous des associations sportives du 13e !

Venez faire connaissance avec les nombreux clubs de l’arrondissement qui vous accueilleront avec bienveillance et vous présenteront l’ensemble de leurs activités. L’ensemble de ces associations proposent des séances dans des équipements sportifs du 13e.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Samedi 12 septembre 2026, de 10h à 17h30

Boulevard Auguste-Blanqui

Comme chaque année, le Forum des associations se déroulera sur le Boulevard Auguste-Blanqui, à l’emplacement habituel du marché entre la place d’Italie et la station Corvisart, le samedi 12 septembre de 10h à 17h30.

Dans une ambiance ludique et conviviale, il vous permettra derencontrer les associations du 13e et de découvrir leurs activités, leurs actions et leurs nombreux projets.

Vous aurez le loisir d’arpenter le Forum des associations au travers de ces différents villages thématiques qui sont le reflet de la richesse du tissu associatif de notre arrondissement : « Institutionnel», « Seniors et Bien-être », « Santé – Handicap – Inclusion », « Solidarités », « Environnement et Mobilités », « Culture et Loisirs », « Jeunesse, Citoyenneté et Familles ».

Le Forum des associations sera également l’occasion d’échanger avec les équipes de la Mairie, les services de la Propreté, de la Police municipale et de la Maison des Solidarités. Vous pourrez également discuter avec les équipes de la participation citoyenne et des Conseils de quartier. Quartier Jeunes 13 (QJ13) sera également représenté.

Comme lors des précédentes éditions, le foodtruck solidaire de l’association Résoquartier proposera toute la journée des repas cuisinés par des bénévoles avec des produits frais issus d’invendus. La participation sera libre, chacun donnant selon ses moyens.

Enfin, la journée sera ponctuée d’une animation musicale assurée par la fanfare Les Plaies Mobiles, entre 14h30 et 16h30 !

Le grand rendez-vous de la rentrée dans le 13ᵉ !

Du mercredi 09 septembre 2026 au samedi 12 septembre 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T02:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre commercial Italie Deux Place d’Italie 75013 Paris



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