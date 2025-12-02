Rentrée Littéraire avec Guénaël Boutouillet

3 rue de l’Adjudant Barrois Luçon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 22:00:00

Date(s) :

2026-01-22

Guenaël Boutouillet présente un dispositif depuis de nombreuses années de colportage il arrive avec une valise remplie de livres et propose de manière décomplexée les romans de la rentrée littéraire d’hiver.

Amoureux des livres, le critique littéraire Guénaël Boutouillet vous invite à découvrir la rentrée littéraire grâce à un concept simple et bien rodé: une valise pleine de romans! Au fil de son déballage, il livre ses coups de coeur et vous permet de repartir avec une belle liste de livres à lire absolument.

.

3 rue de l’Adjudant Barrois Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

English :

Guenaël Boutouillet has been hawking novels for many years: he arrives with a suitcase full of books, and in a no-holds-barred way, proposes the novels of the winter literary season.

L’événement Rentrée Littéraire avec Guénaël Boutouillet Luçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud