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Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2027 Bibliothèque George Sand Orvault

mardi 29 septembre 2026 · Bibliothèque George Sand · Orvault

Rentrée littéraire et Prix Coiffard 2027 Bibliothèque George Sand Orvault

Informations pratiques

Début
mardi 29 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
19:00
Lieu
Bibliothèque George Sand
Adresse
4 avenue de l'ille, 44700 orvault
Ville
44700 Orvault
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Mardi 29 septembre · 19h · durée 1h · Bibliothèque George Sand · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-29 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Mardi 29 septembre · 19h · durée 1h · Bibliothèque George Sand · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60 Tout public, Adulte 

En partenariat avec la librairie Coiffard, 7 rue de la Fosse à NantesQuels romans marqueront la rentrée littéraire ? Pour vous guider parmi les nombreuses nouveautés, les libraires de Coiffard ont sélectionné leurs pépites. Lors de cette soirée de présentation, Stéphanie partagera ses coups de cœur de la rentrée et vous présentera la sélection du prix Coiffard 2027.Vous pourrez vous inscrire et participer à l’élection de votre roman préféré. Des rencontres avec les auteurs de la sélection seront également proposées à la librairie Coiffard et dans les bibliothèques d’Orvault.Nouveauté cette année : c’est la bibliothèque associative Georges Sand, notre partenaire, qui nous accueillera pour ce rendez-vous incontournable.Mardi 29 septembre · 19h · durée 1h · Bibliothèque George Sand · à partir de 15 ans · sur réservation au 02 51 78 98 60

Bibliothèque George Sand Orvault 44700
02 51 78 98 60


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