Informations pratiques

Lons-le-Saunier

Rentrée littéraire

7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Vendredi 18 septembre, à 18h30, Les libraires de La Maison du Livre, Guivelle et La Boîte de Pandore vous donnent rendez-vous pour vous présenter leurs coups de cœur littéraires de cette rentrée 2026.

Des moments de lecture, animés par Françoise Bénéjam et Michel Beuret de l’Atelier de l’Exil viendront également donner corps à ces découvertes. Et comme nous ne voudrions pas vous laisser sur votre faim, à l’issue de cette soirée, vous aurez la possibilité d’acheter les ouvrages présentés.

La rentrée littéraire, c’est cette période de l’année où le monde de la littérature est en pleine effervescence car entre fin août et début octobre, un grand nombre de romans paraissent (exactement 641 pour cette année !). C’est donc le moment préféré de tous les amoureux de la lecture en quête de nouveautés et de découvertes, sensibles à l’attention médiatique portée à la littérature… En somme, la rentrée littéraire, c’est l’antidote idéal pour passer le cap de la fin des vacances ! Cet évènement culturel et commercial, typiquement français (et belge) préfigure également les futurs lauréats des prix littéraires de l’automne (Goncourt, Femina, Renaudot, etc.) qui trouveront certainement leur place sous plus d’un sapin !

Bref, accro à la rentrée littéraire, perdu dans le paysage éditorial ou tout simplement en quête de bonnes recommandations ? Cette soirée est faite pour vous !

Un petit buffet sera également proposé pendant l’évènement pour se restaurer et échanger en toute convivialité. .

7 Rue des Cordeliers Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 85 50 contact-4c@ecla-jura.fr

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English : Rentrée littéraire

L’événement Rentrée littéraire Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-08-12 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)