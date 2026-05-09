Rentrée littéraire Soirée de présentation Médiathèque Nort-sur-Erdre

Informations pratiques

Nort-sur-Erdre

Rentrée littéraire Soirée de présentation

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 20:30:00

Date(s) :

2026-09-18

Rentrée littéraire Soirée de présentation

Chaque année en septembre, des centaines de romans paraissent. Parmi eux seuls quelques-uns captent l’attention. Pour vous guider, le critique et médiateur littéraire Guénaël Boutouillet revient vous présenter ses coups de coeur de la rentrée. Muni de sa biblio-valise contenant une cinquantaine de livres, il vous dévoilera sa sélection lors d’un moment de partage autour d’un verre. .

Médiathèque 35 Rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 29 51 90

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English :

Rentrée littéraire: Presentation evening

L’événement Rentrée littéraire Soirée de présentation Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-08-21 par Point d’accueil Nort sur Erdre