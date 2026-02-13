Repair café à Bachy, Foyer Rural Bachy, Bachy
Repair café à Bachy, Foyer Rural Bachy, Bachy samedi 7 mars 2026.
Repair café à Bachy Samedi 7 mars, 09h00 Foyer Rural Bachy Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T09:00:00+01:00 – 2026-03-07T12:00:00+01:00
Foyer Rural Bachy place de la liberté bachy Bachy 59830 Nord Hauts-de-France
Venez réparer vos objets du quotidien avec nos bénévoles.