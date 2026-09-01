Repair Café au Malyga Le Malyga Piriac-sur-Mer
jeudi 24 septembre 2026 · Le Malyga · Piriac-sur-Mer
Informations pratiques
Piriac-sur-Mer
Repair Café au Malyga
Le Malyga 4 rue Alphonse Daudet Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 18:00:00
fin : 2026-10-22 20:00:00
Date(s) :
2026-09-24 2026-10-22 2026-11-26 2026-12-24
Le Repair’café vous donne rendez-vous tous les 4e jeudis du mois, à la crêperie du Malyga.
L’occasion de donner une seconde vie à vos objets, d’apprendre à réparer mais aussi d’apporter son aide. .
Le Malyga 4 rue Alphonse Daudet Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 15 51 64
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English :
L’événement Repair Café au Malyga Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-10 par ADT44
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