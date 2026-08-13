Informations pratiques

Courtenay

Repair’ Café

25, place Honoré Combes Courtenay Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 09:30:00

fin : 2026-09-26 12:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Le Paradiöxe vous invite à son Repair’ Café !

L’association Le Paradiöxe vous attend pour réparer ensemble et gratuitement vos équipements et ainsi lutter contre l’obsolescence programmée. Venez partager un café avec les bénévoles experts qui seront heureux de vous accompagner pour donner une seconde vie à vos appareils ! .

25, place Honoré Combes Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 90 99 25 bonjour@leparadioxe.fr

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English :

Paradiöxe invites you to its Repair’ Café!

L’événement Repair’ Café Courtenay a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO