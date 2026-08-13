Repair’ Café Courtenay
samedi 26 septembre 2026 · Courtenay
Informations pratiques
Courtenay
Repair’ Café
25, place Honoré Combes Courtenay Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 09:30:00
fin : 2026-09-26 12:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Le Paradiöxe vous invite à son Repair’ Café !
L’association Le Paradiöxe vous attend pour réparer ensemble et gratuitement vos équipements et ainsi lutter contre l’obsolescence programmée. Venez partager un café avec les bénévoles experts qui seront heureux de vous accompagner pour donner une seconde vie à vos appareils ! .
25, place Honoré Combes Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 61 90 99 25 bonjour@leparadioxe.fr
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English :
Paradiöxe invites you to its Repair’ Café!
L’événement Repair’ Café Courtenay a été mis à jour le 2026-08-13 par OT 3CBO
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