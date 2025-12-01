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AGENDA · Dieffenbach-au-Val

Repair Café Dieffenbach-au-Val

samedi 28 novembre 2026 · Dieffenbach-au-Val

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Rue des Pins
Ville
67220 Dieffenbach-au-Val
Département
Bas-Rhin
Tarif

Dieffenbach-au-Val

Repair Café

Rue des Pins Dieffenbach-au-Val Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 13:30:00
fin : 2026-11-28 16:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Contribuez à réduire la montagne de déchets en offrant une seconde vie à vos appareils en mauvais état. Des gens du métier, électriciens, menuisiers, informaticiens seront là pour vous aider à réparer vos objets cassés.   .

Rue des Pins Dieffenbach-au-Val 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 93 00  mjcrepaircafe.giessen@gmail.com

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English :

L’événement Repair Café Dieffenbach-au-Val a été mis à jour le 2025-12-01 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé

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