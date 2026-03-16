Informations pratiques

Gerstheim

Repair café

17 rue du Gal. de Gaulle Gerstheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Réduire vos déchets et votre impact environnemental en donnant une seconde vie aux objets pouvant être réparés

Le concept du Repair Café consiste à mettre en lien des bénévoles ayant des compétences de réparation de tous ordres avec des personnes qui ont des objets en mauvais état, ou qui ne fonctionnent plus, pour les réparer ensemble et gratuitement, dans une ambiance conviviale autour d’un café.

L’objectif est d’éviter de jeter des objets considérés économiquement non réparables par un professionnel . C’est pour cela que nous ne sommes pas en concurrence déloyale avec ces derniers.

Le bilan final d’un Repair-Café est traditionnellement évalué en kg de déchets évités, c’est donc un but environnemental très fort pour notre planète. .

17 rue du Gal. de Gaulle Gerstheim 67150 Bas-Rhin Grand Est +33 6 38 02 80 45 repair.ill@orange.fr

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English :

Reduce your waste and environmental impact by giving a second life to repairable items

L’événement Repair café Gerstheim a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme du Grand Ried