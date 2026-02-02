Informations pratiques

Hirtzfelden

Repair café

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-12 12:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair’cafés. Des bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans toutes sortes de domaines, sont présents avec les outils pour faire tous les diagnostics et réparations possibles.

Aspirateurs, cafetières, bicyclettes, vêtements, objets utiles, jouets et autres, apportez des objets de chez vous à réparer et mettez-vous à l’ouvrage avec les bénévoles du Repair’café. 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Repair café Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach