Ensemble protégeons la fraxinelle Hirtzfelden
samedi 26 septembre 2026 · Hirtzfelden
Informations pratiques
Hirtzfelden
Ensemble protégeons la fraxinelle
Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26 17:00:00
Date(s) :
2026-09-26
A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation et d’entretien où poussent les mystérieuses fraxinelles.
Soyez acteur de la protection de la nature ! A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation et d’entretien des lisières et des clairières steppiques à Hirtzfelden où poussent les mystérieuses fraxinelles. Dès 6 ans. Prévoir des gants. 0 .
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54
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English :
At your own pace, take part in the conservation and maintenance work where the mysterious fraxinelles grow.
L’événement Ensemble protégeons la fraxinelle Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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