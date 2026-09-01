Informations pratiques

Hirtzfelden

Ensemble protégeons la fraxinelle

Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 14:00:00

fin : 2026-09-26 17:00:00

Date(s) :

2026-09-26

A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation et d’entretien où poussent les mystérieuses fraxinelles.

Soyez acteur de la protection de la nature ! A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation et d’entretien des lisières et des clairières steppiques à Hirtzfelden où poussent les mystérieuses fraxinelles. Dès 6 ans. Prévoir des gants. 0 .

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54

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English :

At your own pace, take part in the conservation and maintenance work where the mysterious fraxinelles grow.

L’événement Ensemble protégeons la fraxinelle Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach