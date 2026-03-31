Informations pratiques

Hirtzfelden

Chantier de la fôret du Niederwald

Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 14:00:00

fin : 2026-10-10 17:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Prenez part aux travaux de conservation et d’entretien des lisières et des clairières steppiques à Hirtzfelden.

Pour préserver les plantes rares, prenez part aux travaux de conservation et d’entretien des lisières et des clairières steppiques à Hirtzfelden. Dès 6 ans. 0 .

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54

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English :

Take part in the conservation and upkeep of steppe edges and clearings in Hirtzfelden.

L’événement Chantier de la fôret du Niederwald Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach