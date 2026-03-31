Chantier de la fôret du Niederwald Hirtzfelden
samedi 10 octobre 2026 · Hirtzfelden
Informations pratiques
Hirtzfelden
Chantier de la fôret du Niederwald
Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-10 14:00:00
fin : 2026-10-10 17:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Prenez part aux travaux de conservation et d’entretien des lisières et des clairières steppiques à Hirtzfelden.
Pour préserver les plantes rares, prenez part aux travaux de conservation et d’entretien des lisières et des clairières steppiques à Hirtzfelden. Dès 6 ans. 0 .
Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54
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English :
Take part in the conservation and upkeep of steppe edges and clearings in Hirtzfelden.
L’événement Chantier de la fôret du Niederwald Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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