Informations pratiques

Hirtzfelden

Fabrication de marionnettes

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 09:30:00

fin : 2026-10-17 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Créez et repartez avec votre marionnette en bois.

Atelier de fabrication de marionnettes en bois à base d’éléments naturels et repartez avec vos créations. Pour tout âge. 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

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English :

Create and take home your own wooden puppet.

L’événement Fabrication de marionnettes Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach