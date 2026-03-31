Fabrication de marionnettes Hirtzfelden
samedi 17 octobre 2026 · Hirtzfelden
Informations pratiques
Hirtzfelden
Fabrication de marionnettes
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-17 09:30:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Créez et repartez avec votre marionnette en bois.
Atelier de fabrication de marionnettes en bois à base d’éléments naturels et repartez avec vos créations. Pour tout âge. 0 .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
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English :
Create and take home your own wooden puppet.
L’événement Fabrication de marionnettes Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
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