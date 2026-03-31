Champigons d’arrière-saison et hivernaux en plaine Hirtzfelden
samedi 7 novembre 2026 · Hirtzfelden
Informations pratiques
Hirtzfelden
Champigons d’arrière-saison et hivernaux en plaine
rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-07 13:30:00
fin : 2026-11-07 16:30:00
Date(s) :
2026-11-07
Partez à la recherche de champignons de plaine en cette arrière-saison avec les mycologues passionnés de la Société Mycologique du Haut-Rhin.
Partez à la recherche de champignons de plaine en cette arrière-saison avec les mycologues passionnés de la Société Mycologique du Haut-Rhin. Sortie suivie d’un atelier en salle à la Maison de la nature. Pour tout âge. 0 .
rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Go in search of lowland mushrooms this autumn with the passionate mycologists of the Société Mycologique du Haut-Rhin.
L’événement Champigons d’arrière-saison et hivernaux en plaine Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Hirtzfelden (Haut-Rhin)
- Recettes insolites anti-gaspi Hirtzfelden 19 septembre 2026
- Les musicales du Rhin Soirée évasion Hirtzfelden 19 septembre 2026
- Atelier le jardinage au naturel Hirtzfelden 25 septembre 2026
- Ensemble protégeons la fraxinelle Hirtzfelden 26 septembre 2026
- Exposition temporaire le regard rêveur d’une nature trop souvent méconnue Hirtzfelden 5 octobre 2026