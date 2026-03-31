Informations pratiques

Hirtzfelden

Champigons d’arrière-saison et hivernaux en plaine

rue de Bâle Hirtzfelden Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 13:30:00

fin : 2026-11-07 16:30:00

Date(s) :

2026-11-07

Partez à la recherche de champignons de plaine en cette arrière-saison avec les mycologues passionnés de la Société Mycologique du Haut-Rhin.

Partez à la recherche de champignons de plaine en cette arrière-saison avec les mycologues passionnés de la Société Mycologique du Haut-Rhin. Sortie suivie d’un atelier en salle à la Maison de la nature. Pour tout âge. 0 .

rue de Bâle Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 9 64 25 55 54 maisonnature@vieuxcanal.eu

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English :

Go in search of lowland mushrooms this autumn with the passionate mycologists of the Société Mycologique du Haut-Rhin.

L’événement Champigons d’arrière-saison et hivernaux en plaine Hirtzfelden a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach